قضاة مفصولون يطالبون “البرهان” بإعادتهم للسلك القضائي

التاريخ: 09-أبريل-2020 فى : أخبار 147 مشاهدة دفع تجمع قضاة السودان المستقيلين والعائدين من الجنوب والمفصولين تعسفياً بواسطة النظام السابق، بمذكرة عاجلة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يطالبون فيها بتطهير الهيئة القضائية ممن أسموهم (كوادر النظام المباد) وإعادتهم للخدمة وإعادة هيكلة الهيئة القضائية وعلى جميع الأصعدة. Advertisements ودعا المفصولون بحسب صحيفة السوداني، للتعاون من أجل الإصلاح والإبتعاد عن تسييس (القضائية) وإبعادها من دائرة الصراعات والاهتمام بقضايا السلطة القضائية المسلوبة منذ عام ١٩٨٩م بروح الواقعية والمعقولية والإستجابة لمطالبهم بإعادة كافة المفصولين ومعالجة وتوفيق أوضاع القضاة الذين عملوا وتم فصلهم بجنوب السودان وإنشاء لجنة للتحقيق في مظالم القضاة المحالين للصالح العام والمفصولين. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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