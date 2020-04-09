أحكام رادعة في مواجهة مخالفي حظر التجوال بشرق النيل

غرمت محكمة السوق بالحاج يوسف أربعة من مخالفي حظر التجوال من مروجي الشيشة وأمرتهم بدفع غرامة وقدرها 15 ألف جنيه ، مشيرة في حالة عدم الدفع السجن ستة أسهر. فيما أمرت بإبادة المعروضات.

Advertisements

وبحسب التفاصيل الأولية التي أوردتها صحيفة الدار أن شرطة الحاج بوسف أوقفت المتهمين أثناء ممارسة نشاطهم ببيع وترويج للشيشة في فترة حظر التجوال ويعتبر ذلك مخالفاً.. على ضوء ذلك اقتيدا إلى قسم الشرطة وأخضعا للتحريات وعقبها أحيلا للمحكمة التي أصدرت قرارها أعلاه.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)