أحكام رادعة في مواجهة مخالفي حظر التجوال بشرق النيل

التاريخ: 09-أبريل-2020
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غرمت محكمة السوق بالحاج يوسف أربعة من مخالفي حظر التجوال من مروجي الشيشة وأمرتهم بدفع غرامة وقدرها 15 ألف جنيه ، مشيرة في حالة عدم الدفع السجن ستة أسهر. فيما أمرت بإبادة المعروضات.
وبحسب التفاصيل الأولية التي أوردتها صحيفة الدار أن شرطة الحاج بوسف أوقفت المتهمين أثناء ممارسة نشاطهم ببيع وترويج للشيشة في فترة حظر التجوال ويعتبر ذلك مخالفاً.. على ضوء ذلك اقتيدا إلى قسم الشرطة وأخضعا للتحريات وعقبها أحيلا للمحكمة التي أصدرت قرارها أعلاه.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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