مطرب مغمور يقتحم (أغاني وأغاني) وفتح بلاغ جنائي

اقتحم مطرب مغمور برنامج (أغاني وأغاني)، أثناء البروفات القبلية للبث، وقد سبب المطرب ربكة بالبروفات وفقاً لإفادة عضو لجنة البرنامج، بعد أن قام بإخراجه خارج صالة البروفات.

وبعدها اتصل شقيق المطرب بمنسق البرنامج وعضو اللجنة الأستاذ هيثم محمد وقام بتهديده ووعيده، إلا أن منسق البرنامج احتفظ بنسخة من مكالمة تهديد الشخص، الذي قال إنه شقيق الفنان المطرود من صالة البروفة.

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وبحسب صحيفة السوداني، شرع هيثم في فتح بلاغ جنائي ضد شقيق المطرب بنيابة القسم الجنوبي بأم درمان، وقال منسق البرنامج إن الفرقة الموسيقية رفضت واستنكرت تصرف ذلك الفنان الوافد على البرنامج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)