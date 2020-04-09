سقوط حائط على طفل رضيع

التاريخ: 09-أبريل-2020 فى : حوادث 88 مشاهدة لقى طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه بعد سقوط حائط عليه بمنزله بمنطقة مايو جنوب الخرطوم. Advertisements وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار عندما كان الطفل نائماً فإنهار عليه الحائط، وعقب وقوع الحادث تم إخطار الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وقامت بكل الاجراءات القانونية اللازمة وتم استخراج جثة الطفل وبعد العمل الفني أخذت الجثة لمشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة كما دونت الحادثة بدائرة الاختصاص. الخرطوم:(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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