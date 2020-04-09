مناع: الاحتكار خطأ استراتيجي

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كشف صلاح مناع،عضو لجنة إزالة تمكين نظام (30) من يونيو أن شركة كانت تعمل في مجال تجارة الشيشة تحولت إلى مورد رئيسي للقمح والبترول.

وقال مناع في تغريدة له بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الاحتكار خطأ استراتيجي، وأردف: لا توطد شركة تعمل في الاثنين القمح والبترول في العالم، وزاد: العلاقة هي الدولار، وتساءل أين لجنة التحقيق التي تم الاتفاق على تكوينها؟ الشركة لا تصدر الذهب بل تشتري الدولار تسليم دبي والنقدي في الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)