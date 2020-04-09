التاريخ: 09-أبريل-2020
127 مشاهدة
كشف صلاح مناع،عضو لجنة إزالة تمكين نظام (30) من يونيو أن شركة كانت تعمل في مجال تجارة الشيشة تحولت إلى مورد رئيسي للقمح والبترول.
وقال مناع في تغريدة له بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الاحتكار خطأ استراتيجي، وأردف: لا توطد شركة تعمل في الاثنين القمح والبترول في العالم، وزاد: العلاقة هي الدولار، وتساءل أين لجنة التحقيق التي تم الاتفاق على تكوينها؟ الشركة لا تصدر الذهب بل تشتري الدولار تسليم دبي والنقدي في الخرطوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مناع: الاحتكار خطأ استراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.