الحاج ورّاق يدعو قحت والحكومة إلى إجراء معالجاتٍ عاجلة وسريعة تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا المحلل السياسي، الحاج ورّاق، “قوى الحرية والتغيير” ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى إجراء معالجاتٍ عاجلة وسريعة تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة خصوصًا مع تزايد حالات الإصابة بفيروس”كورونا”.

وأضاف أنّ هذه المعالجات لابد أنّ تبدأ بقطع الفروع الميتة في الطاقم الاقتصادي وإلاّ فإنّ كامل الشجرة مهدّدة بالذبول والموات.

وقال ورّاق في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الخميس”، إنّه يستغرب من استمرار وزير، كوزير الزراعة كما يستغرب من استمرار مكابرة وسء أداء وزير المالية ولا يمكن التغاضي عن ذلك في أيّة مؤسسة لديها نظام للمساءلة والمحاسبة.

Advertisements

وأضاف أنّ الطاقم الاقتصادي الحالي فشل في إيقاف التدهور والخراب، فكيف يرجى منه إعادة التأهيل والبناء.

وقال إنّ تفاقم الأزمة مع احتمال الكارثة الصحية لا يحتمل التسويف أو المجاملات، كما لا يحتمل التلاوم بين حمدوك و”الحرية والتغيير” فكلاهما مسؤول ويجب أنّ يسارعا بإعادة النظر في الطاقم الاقتصادي ومراجعة مجمل الأداء التنفيذي والسياسي والتواصل مع الجماهير.

وأضاف أنّه من المعالجات العاجلة المطلوبة أنّ يسعى مجلس الوزراء إلى استقطاب أكبر دعم من الاتحاد الأوروبي الذي خصّص مؤخرًا ما لا يقل عن”15″ مليار يورو للدول الفقيرة لمكافحة”كورونا”.