ليبرمان يشن هجوم ناري على نتنياهو ويصفه بـ”آلة الأكاذيب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، ووصفه بـ”الكذاب”.

وأجرت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مع ليبرمان، هاجم فيه نتنياهو، وبشدة، ووصفه بـ”آلة الأكاذيب”، مؤكدا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال (نتنياهو) لا يرمش ولا يندم ولكنه آلة أكاذيب.

وأشار رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، والذي حصل على 7 مقاعد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي جرت الشهر الماضي، إلى أن نتنياهو “مسيح زائف أو مسيح كذاب”.

لم يكتف ليبرمان بذلك، بل رأى أن نتنياهو شخص انتهازي، ولا يعرف طريقا للحق.

وفي سياق ذي صلة، أجرى نتنياهو، اتصالا هاتفيا بغريمه التقليدي، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء لبحث تشكيلة الحكومة الجديدة.

وأفادت القناة العبرية الـ”السابعة”، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو هنأ غانتس بعيد الفصح اليهودي، وبحث معه عودة المباحثات والمفاوضات بين حزبيهما، حزب الليكود بقيادة نتنياهو، و”أزرق أبيض” بزعامة غانتس، بهدف تشكيل حكومة جديدة بينهما في البلاد. وأكد غانتس لنتنياهو الحاجة إلى حكومة طوارئ وطنية في الوقت الحالي، في وقت اتفقا على مواصلة التفاوض خلال عطلة عيد الفصح.

سبق أن ألقى غانتس اللوم على فريق التفاوض الخاص بحزب الليكود، وأشار إلى أن هناك نقاط يرفضها حزبه وأخرى يطالب بها، دون وجود تفاهم مع نتنياهو وفريقه.