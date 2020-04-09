أبو الجوخ: تمّ الإخفاء والتخلّص من كلّ المستندات الموجودة بمقرّ شركة الأندلس

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

كشف المفوّض المالي والإداري للشركة المالكة لقنوات”طيبة” ماهر أبو الجوخ، عن تلقي المؤسسة أموالاً من جهات أجنبية خارجية لتمويل جزء من برامجها وأنشطتها الإعلامية لخدمة أجندة جماعات متطرّفة.

وأقرّ ماهر في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس”، بوجود صعوباتٍ في متابعة الدورة المستندية والتفاصيل المالية المتعلقة بشركة”الأندلس”.

وقال إنّه لا توجد مستندات أو معلومات توضّح التفاصيل المالية.

وأضاف” تمّ الإخفاء والتخلّص من كلّ المستندات الموجودة بمقرّ شركة”الأندلس”.