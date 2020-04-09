الحكومة المصرية تحذر من انتشار كبير لكورونا وتكشف عن مبادرة لدعم العمالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام مجموعة من الوزراء المصريين، بمبادرة طيبة من أجل دعم العمالة غير المنتظمة في مصر بعد تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إن الوزراء قرروا التبرع بـ20% من راتبهم لمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف سعد، أن المحافظين أيضا تبرعوا بنفس القيمة، وأن بعض المحافظين تبرعوا براتبهم بالكامل.

وأشار سعد في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع صحيفة “المصري اليوم”، إلى الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، موضحا أن الفيروس سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة وعلينا الجلوس في البيت.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير الإعلام أسامة هيكل، هو من اقترح على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التبرع بـ20% من راتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.