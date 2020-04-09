شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قام مجموعة من الوزراء المصريين، بمبادرة طيبة من أجل دعم العمالة غير المنتظمة في مصر بعد تفشي وباء كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إن الوزراء قرروا التبرع بـ20% من راتبهم لمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة.
وأضاف سعد، أن المحافظين أيضا تبرعوا بنفس القيمة، وأن بعض المحافظين تبرعوا براتبهم بالكامل.
وأشار سعد في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع صحيفة “المصري اليوم”، إلى الفترة المقبلة من أصعب المراحل في مواجهة كورونا، موضحا أن الفيروس سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة وعلينا الجلوس في البيت.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزير الإعلام أسامة هيكل، هو من اقترح على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التبرع بـ20% من راتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة المصرية تحذر من انتشار كبير لكورونا وتكشف عن مبادرة لدعم العمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.