شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: المجهر السياسي “البرهان” من الحدود الشرقية: لن نسمح بالتعدي على أراضينا

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 9 أبريل 2020 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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