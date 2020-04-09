رسالة أمريكية عاجلة لابن سلمان: تحرك لإنهاء الأزمة وإلا فعلاقتنا معرضة للخطر!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه نواب أمريكيون رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بطلب خفض إنتاج النفط.

وحسب “رويترز” أبلغت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض إنتاجها من الخام.

وجاء في رسالة إلى ولي العهد، وقعها حوالي 50 عضوا جمهوريا بمجلس النواب: “إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة”.

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس كورونا في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام السعودية بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في سباق على حصة في السوق.