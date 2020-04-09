بعد تسوية (كول).. واشنطن تطالب الخرطوم بتعويضات جديدة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تعويض ضحايا الإرهاب يبقى أولوية بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة. وجاءت التصريحات الأمريكية، التي نشرتها قناة الحرة على موقعها الإلكتروني رداً على حديث وزارة العدل التي أعلنت فيه التوصل إلى تسوية أمام القضاء الأمريكي بشأن قضية المدمرة “كول”.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن محادثات تجريها بلاده مع الحكومة السودانية منذ فبراير من العام الماضي في إطار جهد لإيجاد حل للمطالب المتعلقة بتفجيرات عام 1998 في شرق أفريقيا، لافتاً إلى تحقيق تقدم في المفاوضات بهذا الشأن والمحادثات ما زالت مستمرة.

ونقلت القناة عن المسؤول الأمريكي قوله أن الولايات المتحدة تقدر الالتزام الذي أبداه السودان في العمل على معالجة هذه القضية بما في ذلك التوصل إلى تسوية خاصة مع ضحايا المدمرة كول وأنها ستبقى منخرطة في محادثات نشطة مع السودان بشأن الجوانب الأخرى للعلاقات الثنائية بما في ذلك السياسة والمتطلبات القانونية للنظر في شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)