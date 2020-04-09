التاريخ: 09-أبريل-2020 فى : أخبار 408 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * الحاج وراق: شجرة الحكومة مهددة بالذبول * السلطات توافق على تمديد عمل لجنة فض الاعتصام * تصاعد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان * الخرطوم تطرح السكر بأسعار مخفضة * اتفاق على تعديل أسعار وأوزان الخبز * الاستئناف تؤيد قرار ترحيل “البشير” للإصلاحية السوداني: Advertisements * البرهان من الحدود مع إثيوبيا: لن نسمح بالاعتداء على أراضينا * تسجيل (25) حالة اشتباه بـ(كورونا) ومخالطون يرفضون الفحص * إجازات مدفوعة القيمة لمن تجاوزوا الخمسين والنساء الحوامل المجهر: * “البرهان” من الحدود الشرقية: لن نسمح بالتعدي على أراضينا * ولاية الخرطوم: قطعة الخبز (45) جراماً بجنيه و(90) جراماً بجنيهين * محكمة الاستئناف تؤيد حبس “البشير” ومصادرة أمواله آخر لحظة: * بعد تسوية (كول).. واشنطن تطالب الخرطوم بتعويضات جديدة * سعران للخبز بالخرطوم وتوقيف تاجر يحتكر السكر * الاستئناف تؤيد حبس “البشير” بالإصلاحية الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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