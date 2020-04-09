عاجل| آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم.. اعرف عدد المصابين في السودان

الخميس 9 أبريل 2020

يسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.



وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما يزيد على 87 ألف شخص حول العالم، علما أن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.

ويستعرض موقع “اخبار الخليج 365” آخر المستجدات وأحدث الأخبار بشأن تفشي الوباء حول العالم:

- أكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة في الساعات الـ24 الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 631 وبلوغ تعداد الوفيات 41.

- أفادت وزارة الصحة الإماراتية برصد 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين في الدولة إلى 2659، كما أعلنت الوزارة شفاء 53 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 239.

- قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة كورونا.

- تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا من بينهم 828 في إنجلترا.

- هولندا تسجل 147 وفاة جديدة بفيروس كورونا و969 إصابة.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 705.

- 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا، و6180 إصابة.

- 121 وفاة جديدة سجلتها إيران بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 4003.

- تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، والسلطات تعلن حظر تجول شملا لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

- ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 812 والإصابات إلى 38226.

- ولاية نيويورك تحصي 779 وفاة جديدة في أعلى نسبة وفيات تسجل خلال 24 ساعة.

- جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة ونحو 13 ألف وفاة.

- فرضت إثيوبيا حالة الطوارئ في البلاد الأربعاء وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

- ماليزيا أعلنت عن وفاتين جديدتين و156 إصابة بفيروس كورونا.

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- إندونيسيا سجلت 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 2956.

- الفلبين تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و106 إصابات.

- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15.

- وزارة الصحة اللبنانية أعلنت تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 575.

- وزارة الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 104 إصابات.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 855.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة.

- المستشار الصحي للحكومة الفرنسية: نحو 17 مليون فرنسي قد يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا بسبب السن أو الأمراض المزمنة.

- المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1242.

- المكسيك تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عددالوفيات إلى 141.

- توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

- الصين تعلن عن 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

- أعلنت وزيرة الصحة المصرية أن مصر سجلت 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1450 حالة.

- فرنسا تعلن عن تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328.

- أعلن وزير الصحة التركي 76 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 725.