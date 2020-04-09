توزيع 5 الآف طن بنزين يومي الجمعة و السبت بولاية الخرطوم.

التاريخ: 08-أبريل-2020
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أعلنت وزارة الطاقة والتعدين اليوم الاربعاء، بحسب السودانى عن البدء في ضخ كميات من البنزين في الخرطوم و الولايات خلال الايام المقبلة.
و بحسب لجنة آلية ضبط و مراقبة الوقود، أنه من المتوقع انحسار في صفوف البنزين، خاصة أن المخطط لتوزيع حوالي 5 الآف طن سيتم توزيعها يومي الجمعة و السبت لولاية الخرطوم.
وكشفت لجنة آلية ضبط و مراقبة الوقود أنه تم تدفيع كميات من البنزين الولايات لسد الحوجة و سوف يتم مضاعفة الحصه ابتداءً من الأحد المقبل.
و اشارت الوزارة الى إن كمية الانتاج المحلي لا تكفي لسد حاجة المستهلك، و أنها تعمل جاهدة لحل أزمة الوقود في البلاد، لافته ادى انها تعمل في تنسيق تام مع وزارة الماليه لسد النقص من المحروقات عن طريق الاستيراد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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