اعتماد مسلخ الكدرو من هيئة الغذاء والدواء السعودية

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة أعلن وزير الثروة الحيوانية د. علم الدين عبد الله أبشر، عن اعتماد مسلخ الكدرو الحديث على شهادة اعتماد من هيئة الغذاء والدواء السعودية، تمهيداً لبدء تصدير اللحوم السودانية للأسواق السعودية. Advertisements و عبر الوزير على حسابه في موقع (فيسبوك) بحسب موقع السوداني، عن أمله أن تكون الخطوة فاتحة خير للبلدين، ولصادر اللحوم بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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