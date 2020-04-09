تكوين اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك اليوم قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي برئاسته وعضوية آخرين. Advertisements و تختص اللجنة بحسب موقع السوداني، بالرصد العاجل لإحتياجات الموسم الزراعي الصيفي المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتوفير مدخلات الإنتاج وغيرها لكافة القطاعات الزراعية، و وضع خطة لسد النقص في مدخلات الإنتاج والآليات قبل وقت كافٍ من إنطلاق الموسم الزراعي الصيفي وتحديد كيفية توفير الموارد اللازمة لوضع الخطة، بجانب إعداد خطة ترويج فعالة لاستقطاب واستيعاب جهود ومشاركات القطاعات المختلفة من جميع مكونات المجتمع السوداني والعمل على تنفيذها، فضلاً عن متابعة التحضير وسير العمليات الزراعية في جميع مراحلها حتى نهاية الموسم، والعمل على مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق والتصدير. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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