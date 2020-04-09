مدينة إفريقيا التكنولوجية تنتج معقماً

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت مدينة إفريقيا التكنولوجية، بحسب صحيفة مصادر عن إنتاج كميات كبيرة من معقم اليدين بمواصفات منظمة الصحة العالمية مساهمة للتخفيف في انتشار جائحة كورونا. Advertisements وقال مدير حاضنة الصيدلة والنباتات الطبية، د. عمار لبيني، إن الحاضنة أنتجت كميات مهولة من معقم اليدين؛ وتوزيعها مجاناً للمواطنين بصورة مباشرة، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من الفيروس الفتاك باتباع توجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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