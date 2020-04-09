والي جنوب دارفور يصدر توجيهات لتسهيل حركة الكوادر الطبية

أصدر والي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود توجيهات بتسهيل حركة كل الكوادر الطبية والمساعدة (الجيش الأبيض) بالولاية مع تسهيل حركة مرور الإسعاف ساعات الطوارئ. وأدان الوالي بحسب (سونا)، الاحتكاكات التي حدثت بين الأطباء والكوادر المساعدة مع منسوبي القوات النظامية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الأحداث. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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