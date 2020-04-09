تركيا تدعم السودان بطابعات (3D) لإنتاج أقنعة طبية

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements علمت مصادر أن المركز السوداني التركي للتعليم المهني والتقني المجهز من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في الخرطوم يباشر إنتاج أقنعة طبية واقية للوجه بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد (3D) جلبتها تيكا من تركيا، وبحسب موقع السوداني، فإن ذلك يأتي بهدف دعم مجابهة “كورونا” في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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