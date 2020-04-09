مطار الخرطوم يستقبل طائرة شحن كويتية

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements استقبل مطار الخرطوم الدولي اليوم الاربعاء، طائرة A330 (كارقو) تابعة للخطوط الجوية الكويتية في رحلة مخصصة للشحن الجوي ضمن 15 رحلة أخرى تم التصديق لها عبر سلطة الطيران المدني وشركة مطار الخرطوم حتى 29 أبريل الجاري، وبحسب موقع السوداني، تم الكشف على طاقم الطائرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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