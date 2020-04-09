التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية منح العاملين ممن هم فوق سن الخامسة و الخمسين و الحوامل والمرضعات إجازة مدفوعه الأجر خلال مدة إستمرار الطوارئ الصحية بالبلاد، نسبة لإحتمالية الأصابة لدي تلك الفئات. Advertisements في وقت ألغت فيه اللجنة بحسب موقع السوداني، قرار إيقاف تنقلات العاملين بالخدمة المدنية للكوادر الصحية في الولايات خلال فترة الطوارئ الصحية بالبلاد. و في سياق منفصل أكدت أن ساعات الحظر الصحي لا تشمل العاملين في قطاع المخابز و الصيدليات نسبة لضرورة و أهمية إستمرارية أعمالهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ تمنح فئات من العاملين إجازة مدفوعة الأجر للحد من “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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