طفل يشنق نفسه بعد مشاجرة مع شقيقه

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : حوادث 183 مشاهدة أنهى طفل في التاسعة من عمره حياته بشنق نفسه ذلك داخل منزلهم بمدينة القضارف. Advertisements وطبقاً لمصادر فإن أسرته عثرت عليه منشوقاً داخل المنزل. وكشفت المصادر ذاتها أن خلافاً نشب بين الطفل وشقيقه مما دفعه للانتحار. وفور اكتشاف الحادثة بحسب صحيفة المجهر، تم فتح بلاغ تحت المادة (41) الموت في ظروف غامضة بقسم شرطة ديم النور بالقضارف. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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