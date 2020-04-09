أعلن وزير الصحة المكلف بسنار د.علم الهدى مصطفى أبوكليب، بحسب السودانى عن أنه تم التبليغ عن حالة يشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا في منطقة السكر، لرجل في الـ47 من العمر.
وأضاف وزير الصحة بحسب وكالة السودان للانباء(سونا) أن المشتبه به له تاريخ مخالطة لقادم من الخارج، مشيرًا إلى أنه قد تم إجراء اللازم وتم عزل المشتبه به في مركز سنجة، لعدم اكتمال التجهيزات في مركز سنار.
وأضاف الوزير أن الحالة بصحة جيدة، وسيتم إجراء الفحوصات الروتينية بمركز العزل، وأخذ العينة لإرسالها إلى الخرطوم اليوم الخميس، لافتاً إلى أن الوضع العام في الولاية مستقر ولا توجد حالات جديدة وكانت سنار قد بلغت بوجود 12 حالة موجودة بالحجر المنزلي منذ الأسبوع الماضي و أكدت ان الحالات على أحسن حال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر سنار تعلن عن حالة إشتباه لرجل أربعيني مخالط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.