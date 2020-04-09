القائد العام للقوات المسلحة يقف على  الأوضاع الأمنية بالقضارف

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك.

وقال لدي تفقده قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية بعدد من المواقع بحسب موقع السوداني اليوم الأربعاء، ”هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على إمتداد حدود السودان في كل مكان وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا”.

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و أضاف البرهان أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع لبناء السودان الوطن الأمن المستقر.

ويشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى جانبه المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد قسم السيد وعدد من قادة القوات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)