التاريخ: 08-أبريل-2020
74 مشاهدة
أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك.
وقال لدي تفقده قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية بعدد من المواقع بحسب موقع السوداني اليوم الأربعاء، ”هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على إمتداد حدود السودان في كل مكان وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا”.
و أضاف البرهان أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع لبناء السودان الوطن الأمن المستقر.
ويشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى جانبه المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبدالمجيد قسم السيد وعدد من قادة القوات المسلحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر القائد العام للقوات المسلحة يقف على الأوضاع الأمنية بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.