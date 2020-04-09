الصناعة والتجارة تعلن برنامجاً استراتيجياً لتوفير السلع

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 65 مشاهدة أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله عن برنامج استراتيجي تقوم وزارته بتنفيذه مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتوفير سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية وتوزيعها على المواطنين. Advertisements وأوضح في تصريح بحسب (سونا)، أن هذا البرنامج سيتم بشراكة مع التجار والموردين والمصنعين وهو يستهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، مبيناً أن هذه السلع سيتم توزيعها عبر الجمعيات ومراكز البيع المخفض والأسواق الخيرية وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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