وصول (85) ألف طن من السكر لميناء بورتسودان

التاريخ: 08-أبريل-2020
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وصلت إلى ميناء بورتسودان (85) ألف طن من السكر، وبدأت عمليات المناولة لإنزال الشحنات بعد أن تمت إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، حيث وقف المهندس زكريا محمد سليمان مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالبحر الأحمر على عمليات الفحص الأولي واطمأن على النتائج.
وشدد زكريا بحسب (سونا)، على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والبضائع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من أجل سلامة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن شحنات السكر التي وصلت قادمة من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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