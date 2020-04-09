مسؤولة بالصحة العالمية تنهي العزل بالسودان

علمت (مصادر)، أن مسؤولة سابقة في مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان اخضعت نفسها لعزل صحي صارم، تحسباً لفيروس كوروناع.

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وقالت المصادر، إن المسؤولة بالصحة العالمية البحرينية الجنسية، د. نعيمة القصير، أكملت فترة العزل اعتباراً من اليوم “الأربعاء”، ونوهت إلى أنها عادت للسودان بغية شحن أغراضها.

ورشحت أنباء قبل أيام، أن نعيمة القصير؛ تجاهلت الحظر الصحي، الأمر الذي نفته جهات مُقربة منها، مؤكدة أنها خضعت للعزل الصحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )