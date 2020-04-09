البرهان في دوكة: “لن نسمح بالتعدي على أراضينا”

قال رئيس المجلس السيادي القائد العام الفريق أول عبدالفتاح البرهان لا تراجع عن حماية حدود السودان، “ولن نسمح بالتعدي على أراضينا”.

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و أكد البرهان لدي زيارته منطقة دوكة بولاية القضارف بحسب موقع السوداني اليوم الأربعاء، أنهم يؤسسون لمرحلة يشارك فيها الجميع لبناء الوطن الآمن المستقر، ووجه رسالة للشعب السوداني بأن القوات المسلحة جاهزة لحماية أمنه وأستقراره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)