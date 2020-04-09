القبض على شبكة إجرامية في منزل بحي العُشرة

التاريخ: 08-أبريل-2020
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القت إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية جبل أولياء، بحسب اليوم التالى القبض على متهمين يقومون بتزييف العملة وضبطت (5) ماكينات طباعة حديثة وكمية من الأحبار وأدوات التزييف داخل أحد المنازل يتخذونه وكراً لعملهم الإجرامي بحي العشرة وسط الخرطوم.
وأوضح العميد شرطة أمين سعيد محمد، مدير العمليات بمباحث شرطة ولاية الخرطوم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة انه بناءا على توافر معلومات عن نشاط مجموعة من المتهمين يزاولون عمليات التزييف في الفترات المسائية بمنطقة العشرة، تم تشكيل فرق للتقصي والمتابعة وجمع المعلومات، وتم إعداد كمين محكم ومداهمة المنزل في الساعات الأولى من الصباح حيث تم ضبط كميات كبيرة من المبالغ النقدية المزيفة فئة (500) و(200) و(50) جنيهاً، مشيراً إلى تحريز الموقع بواسطة الفريق المنفذ بقيادة رئيس الفرعية.
وتفقد الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي، مدير شرطة ولاية الخرطوم موقع الجريمة رافقه اللواء شرطة عيسى آدم إسماعيل، مدير دائرة الجنايات، والعميد شرطة إسماعيل خريف، مدير مكافحة الجريمة، ووفد من بنك السودان برئاسة مدير عام الإصدار الأستاذة ماجدة عبد الوهاب، تفقدوا الموقع بمنطقة العشرة ووقفوا على الانجاز الذي يمثل إحدى وسائل مكافحة مهددات الاقتصاد الوطني.
الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي، مدير شرطة ولاية الخرطوم أشاد بالدور الذي ظلت تضطلع به إدارة المباحث في كشف مختلف الجرائم المهددة للنفس والاقتصاد، مشيراً إلى التعاون التام بين الشرطة وبنك السودان في الجرائم المتعلقة بعمليات التزييف، وتبصير وتوعية المواطنين بالنواحي التأمينية للعملة النقدية المتداولة، ودعا الفريق عزالدين الى إزكاء الوعي المجتمعي بضرورة الإبلاغ الفوري ورفد الشرطة بمختلف المعلومات عن الأنشطة الإجرامية بأعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع، مؤكداً الانتشار الشرطي بمختلف محليات الولاية درءًا للجريمة واكتشافها ومحاربتها .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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