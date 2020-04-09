(زيرو فساد) تكشف عن فتح 32 بلاغاً بشمال كردفان

كشفت منظومة زيرو فساد بولاية شمال كردفان عن فتح 32 بلاغاً جنائياً تتعلق بالاعتداء على المال العام والفساد الإداري وسوء استخدام السلطة وإهدار المال العام، كما قامت المنظمة باستراد الملايين من الجنيهات لخزينة الولاية.

الأستاذ إبراهيم الخور رئيس المنظومة بالولاية قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقاعة محلية شيكان بالأبيض بحسب (سونا)، إنه من بين هذه البلاغات 4 بلاغات في مواجهة أحمد هارون والي ولاية شمال كردفان السابق بجانب القبض على وزير التخطيط العمراني في عهد حكومة هارون، مبيناً أن هناك عدة عرائض لبلاغات جاهزة حالياً سيتم تقديمها بعد اكتمال التحري فيها وتحويل الجناة للمحاكمة.

وأشار إلى أن هناك عددا من أوامر القبض في مواجهة عدد من المتهمين، مضيفاً أن هناك متهمين جاري القبض عليهم على ذمة هذه البلاغات، مؤكداً وجود تعاون بين منظومة زيرو فساد ونيابة الفساد بالولاية.

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وقال الخور إن عدم توفر وسائل الحركة يعد أحد المعوقات الرئيسية التي تعوق أداء عمل المنظومة ونيابة الفساد بالولاية. وأضاف أن المنظومة تعمل جاهدة في محاربة الفساد وتقديم الفاسدين أين ما كان الفساد.

واستعرض عدداً من الخطط والبرامج الرامية للاهتمام بمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن المنظومة تعمل وفق الأسس والضوابط الخاصة بتقديم البيانات والإثبات في فتح البلاغات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)