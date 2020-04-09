ضبط مصنع عشوائي لإعادة تعبئة سكر منتهي الصلاحية

ضبطت إدارة مباحث التموين بوزارة الصناعة والتجارة اليوم مصنعاً عشوائياً لإعادة تعبئة سكر منتهي الصلاحية وتوزيعه على المواطنين، حيث تمكنت الإدارة من ضبط مخزن كبير بمنطقة مايو يحتوي على كميات من السكر بلغت 2500 جوال سكر كبير و1750 جوالا زنة 10 كيلو.

وأشاد محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة في تصريح بحسب (سونا)، عقب الزيارة الميدانية التي قام بها لموقع الحدث بالجهد الكبير الذي تقوم به إدارة مباحث التموين في ضبط ورقابة السلع الاستراتيجية، مبيناً أن الضبطية كشفت عن عدة مخالفات يقوم بها هذا المصنع حيث أنه يعمل دون ترخيص ويقوم بتعبئة سكر منتهي الصلاحية في مخالفة صريحة لقوانين حماية المستهلك.

وقال إن مثل هذه الأعمال يقوم بها ضعاف النفوس من التجار الجشعين مستغلين حالة الطوارئ التي أعلنتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا.

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وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن صاحب المصنع حاول تقديم رشوة لجنود مباحث التموين بقيمة 750 الف جنيه للحيلولة دون القبض عليه، مؤكدا الدور الوطني الكبير الذي تقوم به مباحث التموين في الرقابة على السلع الاستراتيجية. وطالب بإنزال أحكام رادعة على مثل هؤلاء التجار الجشعين الذين يريدون استغلال حاجة المواطن لسلعة السكر لمقابلة شهر رمضان المعظم من خلال تخزينه ورفع أسعاره.

من جانبه أوضح اللواء شرطة حقوقي طارق الرشيد مدير إدارة مباحث التموين بوزارة الصناعة والتجارة أن الفرق الميدانية لإدارته وردت لها معلومات حول مصنع عشوائي بمنطقة مايو جنوب الخرطوم يقوم بإعادة تعبئة سكر منتهي الصلاحية، لافتا للقرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة الخاص بمنع تخزين السلع الاستراتيجية والتبليغ عن أي كميات، مبينا أن مباحث التموين جسم رقابي يعمل على كبح جماح التجار الجشعين ومراقبة السلع الاستراتيجية وتوزيعها على المواطن بعدالة.ِ

وأكد حرص الإدارة على أن تكون عين ساهرة لحماية المواطنين من جشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار، داعيا المواطنين للتبليغ عن أي مظاهر سالبة تتعلق بتخزين السلع الاستراتيجية والمضاربة فيها. ِ

الخرطوم (أخبار الخليج 365)