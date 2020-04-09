توترات في “الفشقة” والبرهان يقف على الأوضاع

التاريخ: 08-أبريل-2020
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أبلغت مصادر عليمة عن توترات في منطقة الفشقة على الحدود الاثيوبية، وكشفت المصادر عن زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان للمنطقة للاطمئنان.
وقال والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبدالقيوم في تصريح بحسب موقع السوداني، إن الفريق البرهان زار المنطقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوهاً إلى أن الزيارة تمت برفقة رئيس الاركان ومدير المخابرات العامة.
وأكد نصر الدين أن البرهان زار رئاسة الفرقة الثانية مشاه بمدينة دوكة بمحلية القلابات الحدودية للاطمئنان على الأحوال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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