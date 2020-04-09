ترخيص أول سيارة تعمل بالكهرباء صممها سوداني

رخصت شرطة المرور اليوم الاربعاء بحسب اليوم التالى أول مركبة تعمل بالكهرباء بولاية الخرطوم. وتم ترخيص المركبة باشراف من اللواء نيازي صالح كأول ترخيص لمركبة ماركة MAG والتي تعمل بالطاقة الكهربائية وهي من تصميم سوداني بواسطة شركة أساسيات الصناعية المحدودة وتصنع بالصين.
وتقطع المركبة مسافة 250 كيلو وهي مشحونة كاملاً، ولدى المركبة عدد (4) بطاريات حافظة لتخزين الطاقة الكهربائية ويكتمل شحنها في أربعة ساعات من أي مصدر تيار متوفر ،وبها خلايا طاقة شمسية تمدها بحدود 20% من الطاقة الكهربائية.
وحسب إفادة العميد آدم إبراهيم محمد مدير الدائرة الفنية بالمرور، أن المركبة تعتبر من المركبات الداعمة لمحاربة التلوث البيئي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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