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طرح سكر زنة (10) كيلو لمواطني الخرطوم ب(530) جنيه

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 08-أبريل-2020

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طرح سكر زنة (10) كيلو لمواطني الخرطوم ب(530) جنيه

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم بحسب السودانى عن توزيع سكر باسعار مخفضة للمواطنين عبر المحليات ولجان التغير والخدمات بالأحياء السكنية وطالبت الوزارة بكافة لجان التغيير والخدمات في حصر إحتياجات المواطنين من السكر وتقديمها عبر المحليات لإكمال إجراءات التسليم.

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وأكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة أبوبكر محمد نور المحجوب وفقا لقرار صادر اليوم الأربعاء تحصلت عليه ( السوداني) أن الكميات المطروحة من سلعة السكر تأتي في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء المعيشي على مواطنين ولاية الخرطوم .
وحددت الوزارة بيع جوال السكر زنة (10) كيلو بسعر (530) جنيه.

 

الخرطوم ( كوش نيو ز)

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