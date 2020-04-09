طرح سكر زنة (10) كيلو لمواطني الخرطوم ب(530) جنيه

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 306 مشاهدة أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم بحسب السودانى عن توزيع سكر باسعار مخفضة للمواطنين عبر المحليات ولجان التغير والخدمات بالأحياء السكنية وطالبت الوزارة بكافة لجان التغيير والخدمات في حصر إحتياجات المواطنين من السكر وتقديمها عبر المحليات لإكمال إجراءات التسليم. Advertisements وأكد مدير عام وزارة الصناعة والتجارة أبوبكر محمد نور المحجوب وفقا لقرار صادر اليوم الأربعاء تحصلت عليه ( السوداني) أن الكميات المطروحة من سلعة السكر تأتي في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء المعيشي على مواطنين ولاية الخرطوم .

وحددت الوزارة بيع جوال السكر زنة (10) كيلو بسعر (530) جنيه. الخرطوم ( كوش نيو ز) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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