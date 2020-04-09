25 حالة إشتباه جديدة بفايروس كورونا

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 281 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة بحسب السودانى عن إرتفاع حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان 224‪ حالة اشتباه تراكميا منها 25 حالة اشتباه جديدة أمس الثلاثاء .

وأكدت التقارير الوبائية اليوم الاربعاء،عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا عدا الحالات المسبقة والبالغة ١٤ حالة مؤكدة بينها حالتي وفاة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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