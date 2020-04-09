إغلاق كبري النيل الأزرق

التاريخ: 08-أبريل-2020 فى : أخبار 541 مشاهدة Advertisements أعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات وشرطة مرور ولاية الخرطوم ، بحسب السودانى عن إغلاق كوبرى النيل الأزرق الذي يربط بين محليتي الخرطوم وبحري أمام حركة المرور ، إعتباراً من الساعة الثانية ظهر غداً الخميس ، على أن تعود الحركة يوم السبت القادم ، الساعة الثانية ظهراً ، وذلك لأغراض الصيانة الدورية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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