بعد انتشار مقطع صوتي فاضح على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للإعلامي حازم حلمي والذي أشعل المواقع بأكملها دافعت الإعلامية آلاء المبارك “لوشي عن نفسها بعد أن تم نسب الصوت الذي ظهر في المقطع لها من قبل رواد المواقع وقالت (صوتي البتقولو مزعج دا وبضرسكم ما حفظتوه ولا شنو) (مستحيل يوم من الأيام أعرض سمعتي للإهانة مهما حصل) و (إذا كان الزميل حازم غلط ربنا يهديه وكل الناس بتغلط) و (إذا كان في اغتيال لشخصيته بغرض تشويه السمعة ربنا حينصره ولو بعد حين) . Advertisements وبحسب المنشور الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 على صفحة الإعلامية لوشي المبارك على فيسبوك والموثقة باللون الأزرق فإن مرتادي المواقع كتبو مئات التعليقات في غضون عشر دقائق فقط أبرزها (ما كان في داعي للتبرير فقد يزيد الطين بلة ) و (أول مرة نشوفك منفعلة) (القمة مستهدفة دوما). الخرطوم : (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : الإعلامية آلاء المبارك ترد بقوة على المقطع الصوتي الفاضح بعد نسب الصوت لها (صوتي البتقولو مزعج دا وبضرسكم ما حفظتوه ولا شنو)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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