عاجل.. تفاصيل خسارة البشير استئنافا ضد حكم بسجنه لمدة عامين

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الأربعاء 8 أبريل 2020
كتب
وكالات
خسر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم الأربعاء استئنافا ضد حكم بسجنه لمدة عامين بتهمة الفساد، حسبما قال محاميه.
وقال هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم لكننا سنقدم استئنافا في المحكمة العليا لأننا مقتنعون تماما بعدم وجود قضية ضد البشير.
وفي ديسمبر، صدر حكم بحق البشير، البالغ من العمر 76 عاماً، مفاده، أن الرئيس السابق سيقضي وقته في مركز إصلاح للمسنين على النحو المنصوص عليه في القانون السوداني.
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