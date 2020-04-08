عاجل.. غرفة التوكيلات الملاحية تقرر التوقف عن العمل لأجل غير مسمى

الأربعاء 8 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قررت غرفة التوكيلات الملاحية التوقف عن ادخال البواخر لكافة الموانئ البحرية اعتبارا من السبت المقبل وإلى أجل غير مسمى.



وجاء القرار اعتراضا على الاجراءات التي اتخذتها لجنة التحقيق حول المخالفات في هيئة المواني البحرية والخطوط البحرية السودانية.

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واشار بيان الغرفة باستمرار عمل البواخر الراسية في كافة الموانئ البحرية لحين اكتمال اعمالها من شحن او تفريغ والمغادرة، على ان يظل العمل قائما باصدار اذزونات التسليم لاصحاب البضائع. ووجهت الغرفة جميع الوكلاء الملاحيين الالتزام بتنفيذ القرار.

وكانت لجنة التحقيق والتحري في أصول الخطوط البحرية السودانية وهيئة المواني البحرية، استردت 5 ملايين يورو من شركات الملاحة العاملة بميناء بورتسودان.

والمبالغ عبارة عن أجور خدمات الميناء التي يتم تحصيلها بالعملة الأجنبية (اليورو)، و20%بالعملة المحلية في مخالفة لتعريفة اجور خدمات الميناء.

وشرعت بعض شركات الملاحة في سداد هذه المستحقات، كاشفا عن مساعي لغرفة توكيلات الملاحة مع النائب العام لغرض الامهال في السداد.