عاجل.. ارتفاع حالات الاشتباه بـ"كورونا" لـ224 بالسودان

الأربعاء 8 أبريل 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أكدت وزارة الصحة السودانية اليوم (الاربعاء) عدم تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد؛ فيما ارتفعت حالات الاشتباه الى 224.

Advertisements وسجل السودان 14 اصابة بفايروس (كوفد19) بينها حالتي وفاة. وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليومي اليوم الأربعاء ٨ ابريل الجاري برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة د.بابكر المقبول وحضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة. وقالت الوزارة في بيان إن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان ٢٢٤ حالة اشتباه تراكميا منها ٢٥ حالة اشتباه جديدة أمس الثلاثاء .

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