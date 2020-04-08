الصحة تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية والتي تم استعراضها في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا عدا الحالات المسبقة والبالغة 14 حالة مؤكدة بينها حالتي وفاة.

وقالت التقارير، إن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان 224 حالة اشتباه تراكميا منها 25 حالة اشتباه جديدة أمس الثلاثاء.

وفي ذات السياق، نفى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الاربعاء ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 15 حالة وأكد ان عدد الحالات المؤكدة ما زالت حتى الآن ١٤ حاله فقط.

الجدير بالذكر، كانت الوزارة قد نشرت صباح اليوم الاربعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا .