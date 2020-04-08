البرهان في دوكة: لاتراجع عن حماية حدود السودان

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: قال رئيس المجلس السيادي القائد العام الفريق أول عبدالفتاح البرهان لاتراجع عن حماية حدود السودان، “ولن نسمح بالتعدي على أراضينا”.

و أكد البرهان لدي زيارته منطقة دوكة بولاية القضارف اليوم الأربعاء، انهم يؤسسون لمرحلة يشارك فيها الجميع لبناء الوطن الأمن المستقر، و وجه رسالة للشعب السوداني القوات المسلحة جاهزة لحماية أمنه وأستقراره.

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