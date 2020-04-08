البرهان: لن نسمح بالتعدي علي أراضينا.. وحماية حدودنا واجب مقدس

الأربعاء 8 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تسمح بالتعدي على اراض السودان.



وقال لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بولاية القضارف المتاخمة للحدود الاثيوبية، اليوم (الاربعاء)، لن نفرط في واجبنا المقدس في حماية حدود البلاد.

وجدد البرهان التأكيد علي جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك.

وقال " هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا علي إمتداد حدود السودان في كل مكان وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا" .

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وأضاف البرهان أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع لبناء السودان الوطن الأمن المستقر .

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالروح المعنوية العالية والجاهزية التي تتمتع بها القوات.

وتفقد القائد العام قوات للقوات المسلحة االفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية بعدد من المواقع.

وتلقي البرهان والوفد المرافق له بقيادة الفرقة الثانية مشاة بحاضرة الولاية القضارف وقيادة اللواء السادس مشاة بدوكة تنويرا ضافيا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.

ورافق البرهان خلال زيارته، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن، جمال الدين عبدالمجيد،وعدد من قادة القوات المسلحة.