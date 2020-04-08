البنك الإسلامي للتنمية يعتزم دعم السودان بـ(35) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ‏دعا رئيس ‎البنك الإسلامي للتنمية د.بندر حجار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم أحمد البدوي لاجتماع افتراضي اليوم الاربعاء.

وبحسب تغريدة اليوم على حساب البنك الإسلامي بـ”تويتر”، يهدف الإجتماع لتقديم دعم مجموعة البنك للسودان في جهوده لإحتواء ‎وباء كورونا “كوفيد١٩” بمبلغ 35 مليون دولار كدعم عاجل.

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