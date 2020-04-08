بنك السودان المركزي يوجه بفتح باب الصادر لدول الجوار

الخليج 365 : سمح بنك السودان المركزي لكافة المصارف في تعميم لها اليوم الاربعاء بالتصدير الى دول الجوار بكافة طرق الدفع المسموح بها وذلك في اطار صلاحيات البنك المركزي ولائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م.

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