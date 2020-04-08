تشكيل لجنة قومية عليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي برئاسة رئيس مجلس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي برئاسة سيادته وعضوية آخرين. و تختص اللجنة بالرصد العاجل لإحتياجات الموسم الزراعي الصيفي المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتوفير مدخلات الإنتاج وغيرها لكافة القطاعات الزراعية، و وضع خطة لسد النقص في مدخلات الإنتاج والآليات قبل وقت كافٍ من إنطلاق الموسم الزراعي الصيفي وتحديد كيفية توفير الموارد اللازمة لوضع الخطة، بجانب إعداد خطة ترويج فعالة لاستقطاب واستيعاب جهود ومشاركات القطاعات المختلفة من جميع مكونات المجتمع السوداني والعمل على تنفيذها. وبحسب سونا ،ومتابعة التحضير وسير العمليات الزراعية في جميع مراحلها حتى نهاية الموسم، والعمل على مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق والتصدير. المادة السابقة توقف صادر الصمغ وإلحاق خسائر بالمصدرين المقالة القادمة بنك السودان المركزي يوجه بفتح باب الصادر لدول الجوار

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