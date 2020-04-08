تباين أسعار الزيوت بالبورصة العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوردت نقطة التجارة السودانية في نشرتها أمس أسعار الزيوت بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر زيت الفول 1411 دولاراً للطن المتري، وسعر زيت زهرة الشمس 665 دولاراً للطن المتري، فيما بلغ سعر زيت فول الصويا 383 دولاراً للطن المتري وزيت النخيل 610 دولارات للطن المتري وزيت الزيتون 2646.66 دولار للطن المتري، بينما بلغ سعر زيت السمسم 3235,50 دولار للطن المتري، وبلغ سعر زيت بذرة القطن 1146,25 دولار للطن المتري، وسعر زيت جوزالهند 2163 دولاراً للطن المتري.

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