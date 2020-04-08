حصاد (٨٦٣٠) فدان قمح شتوي بقلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشن أمين عام حكومة النيل الأبيض الطيب محمد عبدالله عمليات حصاد محصول القمح للموسم الشتوي لهذا العام بمشروع الشور الزراعي بمحلية قلي.

وقال لـ(السوداني) إن جملة المساحة المزروعة بالقمح في العروة الشتوية بالنيل الأبيض بلغت (81,603) أفدنة وأن متوسط إنتاج الفدان لهذا الموسم واحد فاصل ثلاثة من عشرة أطنان.

وأكد أن الترتيبات المبكرة في توفير متطلبات زراعة القمح زادت من المساحة المزروعة وأشاد بوعي المزارعين في استخدام الحزم التقنية الحديثة الذي مكن من إنجاح عمليات الإنبات.

وناشد أمين حكومة الولاية المزارعين والشركات المستثمرة للاستجابة لقرار مجلس الوزراء الاتحادي الخاص بتسليم القمح للبنك الزراعي بالسعر التركيزي للجوال والمحدد بمبلغ (3,500) جنيه، كاشفاً عن ترتيبات مع المركز لمعالجة معوقات عمليات حصاد القمح ( الجازولين والحاصدات ).

وتوقع مدير عام وزارة الإنتاج الهادي عجيب تغطية إنتاج الموسم الشتوي في النيل الأبيض لهذا العام 50%من الاستهلاك القومي وأضاف أن الشراكات التعاقدية وكهربة المشاريع الزراعية لها الأثر الإيجابي في زيادة المساحات المزروعة.