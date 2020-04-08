عاجل.. دعم أوربي للسودان لمواجهة "كورونا"

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الأربعاء 8 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الاتحاد والدول الأعضاء يبحثون عن طرق لدعم السودان في مساعيه لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، في بيان اليوم الأربعاء أن جائحة فيروس كورونا المستجد تؤثر على القارة الأوروبية، ويُخضع أنظمة الرعاية الصحية الوطنية لاختبار غير مسبوق، ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يبحثون عن طرق لدعم السودان في مساعيه لمحاربة الوباء من خلال المساعدة في تحديد الاحتياجات والتحديات وزيادة المساعدة للبلاد.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيف بوريل فونتيللس - "إن التضامن بين الدول والاستعداد لتقديم التضحيات من أجل الصالح العام أمر حاسم"، مشددا على أن التضافر والتعاون عبر الحدود يمكننا من التغلب على فيروس كورونا واحتواء عواقبه، ولدى الاتحاد الأوروبي دور مركزي يلعبه في هذا المجال.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يخصص 48.5 مليون يورو لـ 18 مشروعا بحثيا لإيجاد علاج للفيروس.
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